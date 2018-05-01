تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع الثلاثاء مع صعود الدولار مقتربا من أعلى سعر له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر بينما ينتظر المستثمرون لمعرفة اتجاه السياسة النقدية الأمريكية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي الساعة 0716 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1310.77 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار 1310.01 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى لها منذ 21 مارس آذار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.5 بالمئة إلى 1313.10 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس مدير التداول في أواندا ”انتعاش الدولار في الفترة الأخيرة له أثر سلبي على الذهب حيث أخذت قوة التصحيح في الدولار الأمريكي معظم المتعاملين على حين غرة“.

المصدر: رويترز