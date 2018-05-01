اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه في “اطار نشاطها في مجال مكافحة آفة المخدرات، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف

– ح. ص. (مواليد عام 1990، لبناني)

وضبط بحوزته بندقية حربية نوع “M16″ مع متمماتها.

بالتحقيق معه، اعترف بتعاطي وترويج المخدرات في منطقة النبطية، وبانه يستحصل عليها من التاجر (ح. ع.) ويقوم ببيعها للمدعو (م. ف.)، وكلاهما مطلوب للقضاء بجرائم مخدرات.

كما تم توقيف كل من :

– ا. ر. (مواليد عام 2000، سوري)

– س. ع. (مواليد عام 1991، فلسطيني)

– ا. ع. (مواليد عام 1991، فلسطيني)

الذين اعترفوا بتعاطيهم المخدرات، وبان المروج (ح. ص.) هو من يزودهم بها.

اودع الموقوفون مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام