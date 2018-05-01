توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وطبقات من الغبار تؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية وتستمر خلال الأيّام القادمة.

– الحالة العامة:

كتل هوائيّة حارّة وجافّة تسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع رياح ناشطة خاصّةً جنوب البلاد، ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة، وظهور طبقات خفيفة من الغبار تؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة بعد الظهر في الداخل خاصّةً شمال شرقيّ البلاد .

– الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وطبقات من الغبار تؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية وتستمر خلال الأيّام القادمة.

– الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع بقاء درجات حرارة مرتفعة .

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 18 و 33 درجة، فوق الجبال ما بين 17 و 28 درجة، في الارز ما بين 11 و 20 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و 30 درجة.

– الرياح السطحية: شماليّة غربيّة إلى شماليّة شرقيّة، سرعتها بين ١٠ و ٤٥ كلم/س.

– الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٢٠ و ٥٠ %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٦ ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية