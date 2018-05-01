تسببت ثمرة فاكهة “الدوريان” في إخلاء جامعة ميلبورن في أستراليا، بعد أن تسبب تعفن الثمرة في انتشار رائحة مشابهة للغاز.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تعفنت الثمرة في إحدى الخزائن الخاصة بمكتبة معهد التكنولوجيا، ليظن جميع أن هناك تسرب غاز في المبنى.

وتسببت الرائحة في إخلاء أكثر من 500 طالب وأستاذ.

وتعرف فاكهة “الدوريان” برائحتها الكريهة، وطعمها الحلو، ليؤكد فريق الإطفاء أن الرائحة انتشرت عبر نظام التهوية.

وشدد فريق الإطفاء على أن احتواء مبنى الكلية على مواد كيميائية قابلة للانفجار، جعل من الضروري التحقيق في مصدر الرائحة.

المصدر: سبوتنيك