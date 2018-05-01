مصدر عسكري يمني: قوى الجيش واللجان تشن هجوما واسعا على مواقع مرتزقة العدوان على جبهة الساحل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2018 - 10:02
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وصول حالات إنسانية حرجة من كفريا والفوعة الى معبر العيس جنوب حلب في إطار تنفيذ اتفاق إخراج إرهابيي مخيم اليرموك
التلفزيون السوري: خروج 40 مواطنا كانوا مختطفين في بلدة اشتبرق بريف إدلب الجنوبي الغربي باتجاه معبر العيس
رئيس الجمهورية ميشال عون يهنئ العمال بعيدهم: لن ندّخر جهدا لتعزيز أوضاعهم وحمايتهم من منافسة اليد الأجنبية
مصدر عسكري يمني: قوى الجيش واللجان تشن هجوما واسعا على مواقع مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربي
مصدر عسكري يمني: مصرع وإصابة عدد كبير من قوى العدوان خلال الهجوم الواسع على جبهة الساحل الغربي
الكنيست الصهيوني يصادق على مشروع قرار يخول رئيس الحكومة ووزير الحرب اتخاذ قرار بمفردهما بشن حرب
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يتهم ايران بالسعي لتطوير برنامجها النووي واجراء تجارب
نتنياهو: ايران اخفت ملفاتها وارشيفها النووي في مكان بطهران ولم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة النووية
نتنياهو يزعم وجود برنامج نووي ايراني اسمه "أماد" يتعلق بانتاج الاسلحة النووية
نتنياهو: الاتفاق النووي مع ايران يعطيها طريقا لانتاج سلاح نووي
اعلام العدو: اسرائيل قدمت المعلومات التي كشفها نتنياهو للدول الكبرى وللوكالة الذرية ولم يغير ذلك شيئا
محللون صهاينة تعليقا على كلام نتنياهو: المعلومات التي ادلى بها ستؤكد الحاجة للاتفاق النووي بنظر مؤيدي هذا الاتفاق
ظريف: حديث نتنياهو ومن خلفه بعض الدوائر الاميركية مجرد ادعاءات كاذبة لا تلقى اي اهمية
الخارجية الإيرانية: المسرحية الهزلية لرئيس وزراء العدو عبارة عن ادّعاءات عبثية وكاذبة ومفضوحة
الخارجية الايرانية: بنيامين نتنياهو لا يملك سلعة للعرض سوى بث الأكاذيب
دبلوماسي ألماني: نتنياهو لم يقدم اي معلومات جديدة حول البرنامج النووي الايراني
ترامب: سنأخذ قراراً حول الاتفاق النووي مع إيران قبل 12 مايو ولا نستبعد التفاوض على اتفاق جديد
وزير الخارجية الأميركي: إيران أخفت عن وكالة الطاقة الذرية أرشيفا نوويا ضخما حول التكنولوجيا النووية
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي: وكالة الطاقة الذرية هي المرجع الوحيد المراقب للإتفاق النووي
فيديريكا موغيريني: لم أر لدى نتنياهو اليوم دلائل تفيد بأن طهران غير ملتزمة بالإتفاق النووي الإيراني
السيد نصرالله يتحدث عصر اليوم في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله لبعلبك - الهرمل وزحلة
مصدر عسكري يمني: قوى الجيش واللجان تشن هجوما واسعا على مواقع مرتزقة العدوان على جبهة الساحل الغربي
منذ 21 mins
1 May، 2018
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