أفادت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر تمديد أجل الاعفاءات الجمركية المؤقتة الممنوحة لواردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالومنيوم المصدرة من الاتحاد الاوروبي لغاية الاول من حزيران/يونيو.

وكان ترامب فرض في 8 آذار/مارس رسوما جمركية باهظة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والالومنيوم بلغت نسبتها 25% على الصلب و10% على الالومنيوم، وفي نهاية الشهر نفسه منح صادرات الاتحاد الاوروبي من هذين المعدنين اعفاء من الرسوم الجمركية لفترة موقتة تنتهي في الاول من ايار/مايو.

ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن مسؤول في الادارة الاميركية ان “الرئيس ترامب قرر أن يرجئ لغاية 1 حزيران/يونيو قراره بفرض رسوم جمركية على الصلب والالومنيوم المستوردين من الاتحاد الاوروبي ومن حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وفي 2017 صدرت اوروبا الى الولايات المتحدة ما قيمته 5.3 مليار دولار من الصلب و1.1 مليار دولار من الالومنيوم. واضافة الى الاتحاد الاوروبي تستفيد المكسيك وكندا من اعفاء موقت مماثل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية