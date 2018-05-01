أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن برلين ستحلل “المعلومات” التي قدمها الكيان الإسرائيلي عن برنامج إيران النووي الاثنين، قائلة إن عمليات التفتيش يجب أن تبقى مستقلة.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن المتحدث قوله “من الواضح أن المجتمع الدولي يشكك في أن إيران تنفذ برنامجا نووية سلميا محضا”.

وأضاف “من أجل هذا السبب تم توقيع الاتفاق النووي في عام 2015 بما في ذلك تنفيذ اتفاق غير مسبوق مع نظام مراقبة قوي وشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأشار المتحدث إلى ضرورة الحفاظ على المراقبة المستقلة للتأكد من أن إيران تمتثل للاتفاق.

المصدر: وكالات