علقت مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الاثنين على ما زعمه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، من أن إيران “مستمرة” في برنامجها النووي.

وقالت الدبلوماسية الأوروبية بخصوص تصريحات نتنياهو “لم أر أن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم دلائل تفيد بأن طهران غير ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني”.

وأضافت موغيريني “لقد توصل جميع الأطراف إلى هذه الصفقة (اتفاق إيران النووي) بعد أن تولدت الثقة وتوفرت الضمانات”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ناقشا في وقت سابق اليوم اتفاق إيران النووي خلال مكالمة هاتفية.

المصدر: وكالات