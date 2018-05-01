أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يمكن أن يعقد في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية أو في سنغافورة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النيجيري محمد بخاري: “كمكان (لعقد الاجتماع مع كيم جونغ أون)، يجري النظر حاليا في سنغافورة ، كما هو الحال في بيت السلام في المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية”.

وذكّر الرئيس الأمريكي، بأنه تحدث صباح اليوم الاثنين من خلال تويتر، أنه مع فكرة عقد الاجتماع في المنطقة المنزوعة السلاح في بانمونجوم، وناقش الأمر مع رئيس كوريا الجنوبية مون تشه إن.

وقال: “ننظر في العديد من الدول كمكان للاجتماع، لكن أليس بيت السلام / دار الحرية على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أكثر رمزية وأهمية من أي دولة أخرى”؟

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان ترامب على يقين من أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد، أجاب الرئيس الأمريكي: “بالتأكيد نود أن يحدث ذلك. أعتقد أن القمة ستعقد. أعتقد أنها ستكون ناجحة، لكن سنرى”.

وتابع: “في حال رأيت أن القمة لن تنجح، فهم (بيونغ يانغ) يجب أن يتخلصوا من الأسلحة النووية، وسأغادر (الاجتماع) “.

المصدر: وكالات