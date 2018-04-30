صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي “توافرت معلومات لمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب 7 مذكرات عدلية بجرائم نصب واحتيال وسرقة.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من تعقبه وتوقيفه الساعة الواحدة من فجر تاريخ 29/04/2018 في محلة المصيطبة، وهو: أ. ن. (مواليد عام 1980، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب أكثر من 10 عمليات نصب واحتيال حصل في خلالها من ضحاياه على حوالى مئة ألف دولار أميركي، وذلك عبر ايهامهم بأنه يستطيع تأمين عاملات منازل لهم أو إقامات لأجانب، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام