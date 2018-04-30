قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين أنه واثق من أن القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ستنعقد.

واضاف انه يحبذ فكرة انعقادها في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.

وأكد ترامب ان سنغافورة كانت مدرجة ضمن قائمة المواقع المحتملة، لكنه بعد تغريدة صباحية قال إنه يجب النظر في المنطقة المنزوعة السلاح.

وصرح ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النيجيرى محمد بخاري “هناك ما يعجبني بهذا الشأن، واذا تمت الامور على ما يرام، سيكون هناك احتفال كبير في المكان وليس في دولة ثالثة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية