وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارة لطشقند، مع نظيره الاوزبكي شوكت ميرزايوف، سلسلة اتفاقات تجارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار ما يؤكد تحسن العلاقات بين البلدين.

واردوغان الذي يقوم بزيارة للجهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى لثلاثة ايام شدد على “القيم المشتركة” بين انقرة وطشقند.

وقال اردوغان “ان رجال الاعمال الاتراك يعتزمون الاستثمار في اوزبكستان حيث توجد فرص كبرى لمؤسساتهم”، معلنا عن ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 بنسبة 30 بالمئة ليصبح 1.5 مليار دولار.

واعلن الرئيس الاوزبكي في بيان توقيع “24 وثيقة حول التعاون في قطاعات التجارة والنقل والصناعة والطاقة والعلوم والتربية والسياحة”.

وذكر المصدر نفسه ان “اتفاقات اخرى ستوقع في اطار اكثر من 50 مشروع استثمار بقيمة اجمالية قدرها ثلاثة مليارات دولار” في منتدى اقتصادي تركي-اوزبكي في طشقند. وستنضم اوزبكستان الى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية كما قال الرئيسان.

وتعود آخر زيارة لاردوغان الى اوزبكستان الى تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد وفاة الرئيس اسلام كريموف في الثاني من ايلول/سبتمبر 2016 الذي حكم البلاد بقبضة من حديد منذ اكثر من ربع قرن.

وفي عهد كريموف كانت العلاقات بين انقرة وطشقند متوترة لان الحكومة الاوزبكية كانت تأخذ على تركيا استقبالها بانتظام لمعارضين منفيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية