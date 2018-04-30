الكنيست الصهيوني يصادق على مشروع قرار يخول رئيس الحكومة ووزير الحرب اتخاذ قرار بمفردهما بشن حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2018 - 21:57
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الإمام السيد علي الخامنئي: زمن "إضرب واهرب" انتهى وستتلقون الضربات على ضرباتكم
الإمام الخامنئي: وجود الأميركيين في المنطقة هو سبب التردي الأمني والحرب والنزاعات فيها ويجب أن يرحلوا عنها
الإمام الخامنئي: أحد سبل أميركا في مواجهة إيران هو تحريك بعض دول المنطقة وإثارة الخلافات والنزاعات فيها
الإمام الخامنئي: الأميركيون لا يريدون دفع كلفة المواجهة مع إيران وشعبها إنما يرمونها على عاتق بعض دول المنطقة
الإمام الخامنئي: على بعض دول المنطقة أن تعلم أنها إذا واجهت إيران فستتلقى ضربة بالتأكيد وستمنى بالهزيمة
الإمام الخامنئي: وزارة المال الأميركية تعتبر اليوم غرفة الحرب ضدنا مما يحتم علينا الاهتمام باقتصادنا
الإمام الخامنئي: لا أدعو إلى قطع العلاقات مع الخارج إلا أنّه من الخطأ أيضاً الاتكاء على خارج الحدود
الإمام الخامنئي: أميركا وبعض الدول الأوروبية ليست كل شيء في العالم بل العالم كبير وعلينا إقامة علاقات مع سائر الدول
الرئيس بشار الأسد يلتقي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في دمشق
الرئيس الأسد لبروجردي: المنطقة عموماً تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية
الرئيس الأسد: تصعيد العدوان لن يزيدنا إلا تصميماً على القضاء على الإرهاب والتمسك بسيادتنا وحقنا برسم مستقبلنا
بروجردي: إيران ستبقى كما كانت دائماً مساندة لسوريا وستواصل مساعيها الهادفة إلى إنجاز حل سياسي يقرره السوريون
بدء تنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك جنوب دمشق مقابل تحرير المحاصرين في كفريا والفوعة على مرحلتين
التوصل الى وقف لاطلاق النار لمدة 24 ساعة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة بريف حمص الشمالي
اصابة 14 شخصا بينهم صحافي ومصور اثر اطلاق مسلحي داعش قذيفتين على دوار البطيخة عند اطراف مخيم اليرموك جنوبي دمشق
الرئيس بري: لم يعد خافيا ان رأس المقاومة التي اطلق جذوتها الامام الصدر مطلوب رأسها حتى من بوابة الانتخابات النيابية
إسماعيل هنية: قرارنا الوطني الثابت هو باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتطويرها وتوسيع رقعتها
هنية: عقد المجلس الوطني الفلسطيني هو إصرار على الخطوات الانفرادية ويجب وقف حصار قيادة السلطة لقطاع غزة
هنية: نرفض مخرجات المجلس الوطني ونعتبر أن الأطر السياسية التي تخرج عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني
عباس عراقجي: اعددنا خياراتنا في حال خروج اميركا من الاتفاق النووي
مصادر يمنية: اسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان في مديرية باقم بمحافظة صعدة
التحالف الغربي يعلن انهاء العمليات العسكرية الرئيسية ضد داعش في العراق
الكنيست الصهيوني يصادق على مشروع قرار يخول رئيس الحكومة ووزير الحرب اتخاذ قرار بمفردهما بشن حرب
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يتهم ايران بالسعي لتطوير برنامجها النووي واجراء تجارب
نتنياهو: ايران اخفت ملفاتها وارشيفها النووي في مكان بطهران ولم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة النووية
نتنياهو يزعم وجود برنامج نووي ايراني اسمه "أماد" يتعلق بانتاج الاسلحة النووية
نتنياهو: الاتفاق النووي مع ايران يعطيها طريقا لانتاج سلاح نووي
اعلام العدو: اسرائيل قدمت المعلومات التي كشفها نتنياهو للدول الكبرى وللوكالة الذرية ولم يغير ذلك شيئا
محللون صهاينة تعليقا على كلام نتنياهو: المعلومات التي ادلى بها ستؤكد الحاجة للاتفاق النووي بنظر مؤيدي هذا الاتفاق
دبلوماسي ألماني: نتنياهو لم يقدم اي معلومات جديدة حول البرنامج النووي الايراني
ترامب: سنأخذ قراراً حول الاتفاق النووي مع إيران قبل 12 مايو ولا نستبعد التفاوض على اتفاق جديد
ظريف: حديث نتنياهو ومن خلفه بعض الدوائر الاميركية مجرد ادعاءات كاذبة لا تلقى اي اهمية
السيد نصرالله يتحدث عصر غد الثلاثاء في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله لبعلبك - الهرمل وزحلة
الكنيست الصهيوني يصادق على مشروع قرار يخول رئيس الحكومة ووزير الحرب اتخاذ قرار بمفردهما بشن حرب
منذ 19 mins
30 April، 2018
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