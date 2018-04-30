نجران: قصف صاروخي ومدفعي يدك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2018 - 18:46
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الإمام السيد علي الخامنئي: زمن "إضرب واهرب" انتهى وستتلقون الضربات على ضرباتكم
الإمام الخامنئي: وجود الأميركيين في المنطقة هو سبب التردي الأمني والحرب والنزاعات فيها ويجب أن يرحلوا عنها
الإمام الخامنئي: أحد سبل أميركا في مواجهة إيران هو تحريك بعض دول المنطقة وإثارة الخلافات والنزاعات فيها
الإمام الخامنئي: الأميركيون لا يريدون دفع كلفة المواجهة مع إيران وشعبها إنما يرمونها على عاتق بعض دول المنطقة
الإمام الخامنئي: على بعض دول المنطقة أن تعلم أنها إذا واجهت إيران فستتلقى ضربة بالتأكيد وستمنى بالهزيمة
الإمام الخامنئي: وزارة المال الأميركية تعتبر اليوم غرفة الحرب ضدنا مما يحتم علينا الاهتمام باقتصادنا
الإمام الخامنئي: لا أدعو إلى قطع العلاقات مع الخارج إلا أنّه من الخطأ أيضاً الاتكاء على خارج الحدود
الإمام الخامنئي: أميركا وبعض الدول الأوروبية ليست كل شيء في العالم بل العالم كبير وعلينا إقامة علاقات مع سائر الدول
الرئيس بشار الأسد يلتقي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي في دمشق
الرئيس الأسد لبروجردي: المنطقة عموماً تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية
الرئيس الأسد: تصعيد العدوان لن يزيدنا إلا تصميماً على القضاء على الإرهاب والتمسك بسيادتنا وحقنا برسم مستقبلنا
بروجردي: مشروع الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها في المنطقة هزم في سوريا
بروجردي: إيران ستبقى كما كانت دائماً مساندة لسوريا وستواصل مساعيها الهادفة إلى إنجاز حل سياسي يقرره السوريون
وكالة مهر: مصدر مطلع ينفي أن يكون العدوان الجديد على سوريا قد استهدف مجموعة من المستشارين الإيرانيين بريف حماة
بدء تنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك جنوب دمشق مقابل تحرير المحاصرين في كفريا والفوعة على مرحلتين
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: نسبة الاقتراع في الخارج بلغت نحو 59% وهي تدل على حماس وإقبال كبير لدى المغتربين
الوزير باسيل: تمكنا في وقت ضيق وبإمكانات قليلة من تشكيل غرفة عمليات لمعالجة المشاكل التي رافقت عملية الاقتراع بالخارج
الرئيس بري: لم يعد خافيا ان رأس المقاومة التي اطلق جذوتها الامام الصدر مطلوب رأسها حتى من بوابة الانتخابات النيابية
الوزير باسيل: هناك أحزاب لم تكن قادرة على الحركة في انتخابات المغتربين أولها حزب الله ثم حركة أمل ثم التيار الوطني الحر
فلسطين المحتلة: قوات العدو تعتقل 17 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: فلسطين والقدس لن تكونا أبداً لغير أهلهما الشرعيين والأولوية الآن لإسقاط صفقة ترامب
إسماعيل هنية: قرارنا الوطني الثابت هو باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتطويرها وتوسيع رقعتها
هنية: عقد المجلس الوطني الفلسطيني هو إصرار على الخطوات الانفرادية ويجب وقف حصار قيادة السلطة لقطاع غزة
هنية: نرفض مخرجات المجلس الوطني ونعتبر أن الأطر السياسية التي تخرج عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني
اليمن: مسيرة حاشدة في صعدة وفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد
أفغانستان: 25 شهيداً و49 جريحاً في هجومين انتحاريين متتاليين قرب مقر الاستخبارات في العاصمة كابول تبناهما "داعش"
وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو يزور عمان المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية
الخارجية الصينية: وزير الخارجية وانغ يي يزور بيونغ يانغ هذا الأسبوع تلبية لدعوة نظيره الكوري الشمالي
بريطانيا: رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعين ساجد جاويد وزيراً للداخلية خلفاً للوزيرة المستقيلة آمبر رود
عباس عراقجي: اعددنا خياراتنا في حال خروج اميركا من الاتفاق النووي
التوصل الى وقف لاطلاق النار لمدة 24 ساعة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة بريف حمص الشمالي
مصادر يمنية: اسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان في مديرية باقم بمحافظة صعدة
السيد نصرالله يتحدث عصر غد الثلاثاء في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله لبعلبك - الهرمل وزحلة
نجران: قصف صاروخي ومدفعي يدك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الخضراء
منذ 45 mins
30 April، 2018
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