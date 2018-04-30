تواصلت صباح اليوم الإجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق القاضي بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك وتحرير الأهالي المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ومختطفي اشتبرق على مرحلتين.

وذكرت وكالة سانا أن 22 حافلة توجهت فجر اليوم من حلب إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب لتحرير المحاصرين فيهما مشيرة أنه يتم حاليا العمل على تجهيز الحافلات تمهيدا لانطلاقها في وقت لاحق باتجاه معبر العيس جنوب مدينة حلب بنحو 17 كم بمرافقة سيارات الهلال الأحمر العربي السوري.

وأوضحت أنه من المقرر أن تنقل الحافلات 1500 من الأهالي المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ضمن المرحلة الأولى للاتفاق باتجاه معبر العيس ومن ثم باتجاه مركز جبرين للإقامة المؤقتة على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الذي جهزته الجهات المعنية بجميع المستلزمات الأساسية.

وأضاف المراسل إن دخول الحافلات عبر معبر العيس سيتم بالتوازي مع إخراج الحافلات التي تقل الإرهابيين من مخيم اليرموك باتجاه إدلب.

المصدر: وكالة سانا