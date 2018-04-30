هنأت وحدة النقابات والعمال في حزب الله، في بيان اليوم، “عمال لبنان والعالمين العربي والإسلامي وعمال العالم الشريف الحر وكل هيئاتهم النقابية الشريفة”، متمنية في هذه المناسبة “أن يمن الله على الجميع بالأمن والسلام والخيرات والبركات، وأن يرفع عن عمال العالم كل أشكال الظلم والعدوان الذي تشهده العديد من الشعوب والأوطان على يد الطغيان الأمريكي وحلفائه”.

واعتبرت أن “عيد العمال يأتي اليوم، والعيون شاخصة الى ميادين محاربة الفساد، والحفاظ على حقوق العمال مع مجلس نيابي جديد، وحكومة رعاية إجتماعية وظيفتها الأساس إنصاف العمال في رواتبهم، وديمومة عملهم، وحل ما يواجههم من مشاكل حياتية في السكن، والتعليم، والصحة، والنقل، وفرص العمل وكل مستلزمات العيش الكريم”.

وتوجهت الى العمال بالقول: “أنتم الوطن اليوم؛ أنتم عجلة الحياة فيه، وأنتم القادرون فيه على الإصلاح والتغييرالحقيقي، وأنتم فيه أهل البناء والتنمية الجديين وأنتم له في كل ذلك الأمل والوفاء الأعظم، وأمامنا استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة، فاحضروا في ساحات هذا الواجب الوطني كحضوركم المشرف في ميادين الإنتاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام