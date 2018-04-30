تراجع الذهب يوم الاثنين متجها صوب أدنى مستوى في شهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع تعزز الشهية للأصول عالية المخاطر مثل الأسهم في ظل انحسار التوترات بشبه الجزيرة الكورية مما رفع الدولار.

كان المعدن انخفض واحدا بالمئة الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية فوق الثلاثة بالمئة وهو ما ضغط على الأصول غير المدرة للفائدة. وسجل الذهب 1315.06 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الخميس وهو أقل سعر له منذ 21 مارس آذار.

وبهذا يتجه المعدن للانخفاض 0.5 بالمئة في أبريل نيسان ماحيا مكاسب الشهر السابق.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1316.15 دولار للأوقية بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.5 بالمئة إلى 1316.90 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز