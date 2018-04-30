أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته للأردن في آخر محطة لجولته في “الشرق الأوسط”، التزام واشنطن بوقف إطلاق النار في جنوب شرقي سوريا.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن الولايات المتحدة “على اتفاق تام” مع الأردن في ما يخص سوريا، بما يشمل الحفاظ على منطقة خفض التوتر على الحدود السورية – الأردنية.

وزعم بومبيو، أن هدف القوات الأمريكية في سوريا هو مواجهة داعش ومنع استخدام الكيماوي، وان بلاده تدعم “جهود الأمم المتحدة في جنيف” للتوصل لحل سياسي للصراع في سوريا.

من جانبه أكد أيمن الصفدي أن الأردن يسعى للحفاظ على مناطق خفض التصعيد باعتبارها الخطوة الأولى لإيجاد حل سياسي للازمة السورية.

المصدر: وكالات