تنظيم “داعش” يتبنى مسؤولية الهجوم المزدوج في كابول والذي أودى بحياة 21 شخصاً على الأقل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2018 - 10:47
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تنظيم “داعش” يتبنى مسؤولية الهجوم المزدوج في كابول والذي أودى بحياة 21 شخصاً على الأقل (سبوتنيك)
منذ 20 mins
30 April، 2018
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