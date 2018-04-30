فند المتحدث باسم الخارجية الايرانية “بهرام قاسمي” ادعاءات وزير الخارجية الامريكي الجديد “مايك بومبيو” حول دور ايران في بعض دول المنطقة ، واصفا هذه الاعاءات بانها مكررة وسخيفة.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان قاسمي علق على التصريحات المعادية لايران التي ادلى بها بومبيو في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السعودي في الرياض، قائلا “ان ما أسماه وزير الخارجية الامريكي الشراكة مع الرياض يرمي الى زعزعة الاستقرار واشعال الحروب، وزيادة سباق التسلح وتكريس التطرف المبني على مغامرات بعض الساسة السعوديين عديمي التجربة ومثيري الحروب”.

واضاف “أدت هذه الشراكة أيضا إلى نتائج مدمرة مثل استمرار العنف والعداء وانعدام الثقة بين بلدان المنطقة والأزمات الاستنزافية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وطالما هذه الشراكة التوسعية غير المقدسة قائمة، فان شعوب المنطقة ستتذوق بالكاد طعم الأمن والسلام والتنمية البشرية والاقتصادية”.

المصدر: وكالة مهر