أكدت وزارة الصحة الأفغانية سقوط 21 وجرح 27 شخصا في تفجيرين انتحاريين قرب مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش أن الهجوم الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية عند الساعة الثامنة صباحا.

وقال إن “انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه أمام مدرسة للغة الإنكليزية في قطاع شاش داراك”.

وأضاف أن المعلومات الأولية تحدثت عن أربعة قتلى وخمسة جرحى جميعهم مدنيون، مشيرا إلى أن القطاع يضم عدة مكاتب للاستخبارات، “لكن الانفجار وقع أمام مدرسة اللغة الإنكليزية”.

وبعد نحو 20 دقيقة، وقع تفجير ثان قرب موقع الهجوم الأول، قالت مصادر إعلامية محلية إنه أوقع ضحايا بين المدنيين، خاصة بين من وصلوا إلى المكان من الصحفيين ورجال الطوارئ.

وحسب قناة “طلوع نيوز” المحلية، فإن صحفيا واحدا قتل وجرح اثنان آخران في التفجير الثاني، فيما بلغ عدد الضحايا في التفجيرين 20 قتيلا و30 جريحا على الأقل، معظمهم من موظفي الاستخبارات الأفغانية والصحفيين.

من جانبها، أكدت وكالة “فرانس برس” مقتل أحد مصوريها في تفجير كابل.

المصدر: وكالات