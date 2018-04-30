تعرض عدد من المواقع العسكرية السورية في ريفي حماة وحلب لعدوان جديد مساء أمس الأحد.

وقال مصدر عسكري سوري إن “بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب تعرضت عند الساعة العاشرة والنصف ليلا لعدوان جديد بصواريخ معادية”.

وجاء هذا العدوان في وقت تؤكد فيه المعلومات التوصل إلى اتفاقات لإخراج الإرهابيين من يلدا وببيلا وبيت سحم ومخيم اليرموك وبعد الانتكاسات والهزائم الكبيرة التي تعرضت لها التنظيمات الإرهابية أمام الجيش العربي السوري ولا سيما في ريف دمشق الأمر الذي أرغم الإرهابيين بقوة السلاح والنار على الرضوخ لشروط الدولة السورية والخروج من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي بعد تسليم أسلحتهم.

المصدر: سانا