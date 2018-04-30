أفاد سفير لبنان في كندا فادي زيادة أن نسبة التصويت في كندا بلغت حتى الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت اوتاوا (منتصف الليل بتوقيت بيروت) خمسة وخمسين بالمئة ، كما بلغ عدد اللبنانيين الذين أدلوا بأصواتهم في مونتريال 2270 ناخبا.

وأفيد عن وقوع إشكال في مركز الانتخاب في مونتريال حيث قام أحد الناخبين في دائرة جزين بتصوير اللائحة ما استدعى تدخل قنصل لبنان العام في مونتريال طوني عيد الذي اجتمع بمندوبي الأحزاب وتم رفع تقرير إلى الخارجية، وتعطل التصويت في قلم جزين- صيدا لحوالي نصف الساعة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام