مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة 10.30 (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2018 - 02:54
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نحو 70 ألف لبناني مقيم في الخارج يقترعون في 33 دولة في المرحلة الثانية من الإنتخابات النيابية للمغتربين
إقفال صنايق الإقتراع في كل منسيدني وبريسبون وملبورن فيأسترالياواستمرارها في باقي البلدان
وزير الداخلية نهاد المشنوق: العملية الإنتخابية التي لم تخل من الشوائب الصغيرة التي عولجت فخر لكل اللبنانيين
هيئة الإشراف على الإنتخابات: أشرفنا على وضع شروط للمراقبين الدوليين وليس هناك من ملاحظات على سير العملية الانتخابية
الماكينة الإنتخابية لحركة أمل: مشاكل واجهت عملية الإقتراع منها إدراج أسماء ناخبين بأماكن تبعد مئات الكيلومترات عن سكنهم
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: الرئيس عون عبر عن ارتياحه لمسار المرحلة الثانية من الإنتخابات والإجراءات التي رافقتها
مصادر يمنية: هجوم مباغت للجيش واللجان على موقع سعودي في نجران أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوف الجيش السعودي ومرتزقته
اليمن: اللجنة المنظمة تدعو إلى الحضور والمشاركة في مسيرة الوفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد في مدينة صعدة صباح الاثنين
الشيخ نبيل قاووق: عملية إقتراع المغتربين منتقصة قانونياً وديموقراطياً ونحن سكتنا عن حقنا حرصاً على الوحدة الوطنية
الشيخ قاووق: سياسة الترهيب السعودية حالت دون مشاركة المندوبين والمؤيدين للحزب وحركة أمل في الانتخابات في بعض البلدان
سفير لبنان لدى جنوب أفريقيا قبلان فرنجية: الإقبال على عملية الإقتراع جيد جداً والعملية لم تشبها أي ثغرة
الإتحاد الأوروبي: نراقب سير اقتراع المنتشرين في الخارج في 10 دول إلى جانب البلد الأم ونحن متأثرون بردّ فعل اللبنانيين
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لسنا بديلاً عن الجيش وعن أي جهاز في الدولة لكننا إلى جانبهم لحماية بلدنا
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية: حين اقتضت مصلحة بعضهم جاؤوا إلى ساحتنا وأنتم شهود أننا رحبنا وساعدنا
باسيل: في بعبدا التقى جبلان هما السيد حسن نصرالله والعماد عون وهما معقل المقاومة ضد "إسرائيل" التي ردت الإعتبار للبنان
جبران باسيل: هناك خطأ تكتيكي حصل ويجب إصلاحه فنحن وحزب الله على موعد بعد 6 أيار ليس لمكافحة الفساد بل لمقاومته
اتفاق في اليرموك يقضي بخروج المسلحين من المخيم وتحرير المحاصرين في كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو 5 آلاف على مرحلتين
وكالة سانا: الاتفاق يقضي أيضاً بتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال
الجيش السوري يستعيد السيطرة على 4 قرى في ريف دير الزور شرق نهر الفرات كانت تحت سيطرة قوات "قسد" المدعومة من أميركا
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: مؤامرات الدول المعادية تنصب في خلق روح الإحباط في جميع أفراد المجتمع الإيراني الواحد
الشيخ حسن روحاني لماكرون: ايران اتخذت قرارات مهمة جداً في المجالات الإقتصادية وأعدت تحركات عديدة أمام أي قرار أميركي
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون: ترامب لم يتخذ قراراً بعد حول الإتفاق النووي الايراني سواء البقاء او الإنسحاب
بولتون: البرنامج الذي أدى إلى تخلي ليبيا عن طموحاتها النووية يجب أن يستخدم نموذجاً لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية
بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي في الرياض: وحدة الخليج ضرورية ونحتاج الى تحقيقها
وزير الخارجية الاميركي من الرياض: سننسحب من الاتفاق النووي اذا لم نتمكن من اصلاحه
"نيويورك تايمز": وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو يطالب السعودية بإنهاء الحصار المفروض على قطر
الرئيس الأمريكي يهدد الكونغرس بتعطيل عمل الحكومة الاتحادية إن لم تخصص قدراً أكبر من التمويل لبناء الجدار مع المكسيك
القضاء العراقي يقضي بالسجن المؤبد على 29 امرأة من روسيا واذربيجان وطاجيكستان بعد إدانتهن بالإنتماء لتنظيم داعش
فريق العهد يحرز لقب بطولة كأس لبنان بعد فوزه على فريق النجمة بركلات الترجيح
السيد نصرالله يتحدث عصر الثلاثاء المقبل في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله لبعلبك - الهرمل وزحلة
مصدر عسكري: عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريفي حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة 10.30 (سانا)
منذ 2 ساعة
30 April، 2018
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عدوان جديد على بعض المواقع العسكرية السورية في ريفي حماة وحلب
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