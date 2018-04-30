أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن قتل ثلاثة شبان فلسطينيين واعتقال رابع لدى محاولتهم “التسلل من قطاع غزة إلى المنطقة الحدودية المجاورة جنوب القطاع” حسب زعمه.

وبحسب الناطق الصهيوني، فإن قوات الاحتلال “تمكنت من رصد شابين لدى محاولتهما التسلل من حدود جنوب القطاع، وفتحت النار تجاههما فقتلت أحدهما واعتقلت الآخر، وأنه تم نقل المعتقل للتحقيق”.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال عن “قتل شابين آخرين حاولا التسلل (في حادث منفصل) ومهاجمة الجنود بإلقاء مواد متفجرة تجاه قوات الجيش في منطقة أخرى من الحدود الجنوبية للقطاع”.

من جانبها لم تذكر وزارة الصحة الفلسطينية أنه وصلها أي شهداء، او ابلغت بشيء بهذا الخصوص.

المصدر: فلسطين اليوم