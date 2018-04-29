لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في حديث للاعلام من وزارة الخارجية، إلى انه من الطبيعي الا ينتخب كل المسجلين في الخارج “فهي المرة الاولى وبعض الاسباب متعلق بتغلب اللبنانيين على خوفهم ومنها ما هو متعلق بامور لوجستية”، معتبرا ان كل صوت في صندوق الاقتراع في الانتشار هو صوت للبنان.

وأوضح ان “البعض لم ترد اسماؤهم اما بسبب عدم استكمال عملية التسجيل، او لغياب متابعتهم، او لوجود احكام على بعض من تسجل، او بسبب عدم اكتمال اوراقهم الثبوتية او لوجود اخطاء فيها”، مضيفا ان البعض تسجل بعد انتهاء المهلة القانونية ولذلك لم ترد اسماؤهم.

وأكد “نتابع كل الشكاوى، وتعلمنا أمورا عدة ونعمل على تلافي الصعوبات”.

وأعلن أن الاتحاد الأوروبي “لم يسجل ملاحظات جوهرية على العملية الانتخابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام