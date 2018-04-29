نظم أهالي منطقة مشاريع القاع الحدودية في البقاع الشمالي، استقبالا حاشدا لمرشح حزب الله في دائرة البقاع الثالثة إيهاب حمادة، نثر خلاله النسوة عليه الورد والأرز.

وعقد لقاء حضره النائب مروان فارس وفاعليات وحشد من الأهالي، وألقى حمادة كلمة قال فيها: “إننا في الانتخابات المقبلة في السادس من ايار، على مفترق اساسي وخطير في تغيير وجهة هذا البلد وسياسته من خلال وجودنا بكثافة في مراكز الاقتراع، فلننتخب من نراهم يهتمون باللبنانيين حقا، وحموا لبنان وحدوده”.

ودعا إلى الاقتراع ل”لائحة الأمل والوفاء لنشكل اغلبية في مجلس النواب تؤدي إلى أغلبية في الحكومة، وبالتالي يصبح لبنان الرسمي وطنا على مستوى كل التفاصيل، يخطط ويفكر ويعمل لصالح أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام