ابلغ الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد ان الاتفاق النووي الذي وقعته ايران مع الدول الست الكبرى في تموز/يوليو 2015 “غير قابل للتفاوض مطلقا”، بحسب ما نقل موقع الرئاسة الايرانية.

وقال روحاني في اتصال هاتفي مع ماكرون ان “مستقبل الاتفاق النووي عقب العام 2025 تحدده القرارات الدولية وان ايران لا تقبل اية قيود خارج تعهداتها”، مضيفا ان “الاتفاق النووي واية قضية اخرى بهذه الذريعة غير قابلة للتفاوض مطلقا”.

ومن المرتقب ان يعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب المعارض بشدة للاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 بين ايران والقوى الكبرى، في 12 ايار/مايو ما اذا كان سينسحب من الاتفاق لكي يعيد لاحقا فرض العقوبات الاميركية الاحادية الجانب على ايران بعدما علقت عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وخلال زيارته للولايات المتحدة الاسبوع الماضي قدم ماكرون سلسلة مقترحات لنظيره الاميركي للحفاظ على الاتفاق النووي الايراني الذي سيصبح الاول في “اربعة ركائز” لاتفاق مستقبلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية