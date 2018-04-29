اعتبر وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية نهاد المشنوق ان الاخطاء التي حصلت خلال اقتراع المغتربين اللبنانيين هي اخطاء بسيطة وسهلة ولا تؤثر على نتائج الاقتراع.

وقال في حديث له بعد تفقده سير العملية الانتخابية في وزارة الخارجية اللبنانية الاحد “أود توجيه تحية الى كل الناخبين في الخارج الذين يمارسون حقهم في الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب”، وتابع “تحية ايضا بعد الذي عاينته في باريس لكل السفراء والقناصل والموظفين المعتمدين في السفارات في الخارج”.

واضاف المشنوق “انها تجربة أولى من نوعها في لبنان والعالم العربي ليس التصويت في الخارج وحسب، انما المراقبة بهذه الدقة بوجود كاميرات، فالساكن في بيروت تابع مباشرة عمليات الاقتراع والتصويت في كل مركز في 33 دولة”، ورأى ان “هذا لا يمنع وجود بعض المشاكل التي حصلت في مراكز محدودة وبشكل محدود جدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام