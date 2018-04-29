قال وزير الخارجية الاميركي الجديد مايك بومبيو إن “هناك فرصة حقيقية لاحراز تقدم في ملف كوريا الشمالية بعد لقائه كيم جونغ اون على انفراد”، وأكد ان “حلا مع كوريا الشمالية يجب ان يمر عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأضاف بومبيو في حديث له الاحد “من واجبنا استخدام الخطاب الدبلوماسي لايجاد حل سلمي لكي لا يتم تهديد الاميركيين من قبل كيم جونغ اون وترسانته النووية هذه هي المهمة والهدف”.

واوضح بومبيو انه “بحث والزعيم الكوري الشمالي في آلية كاملة يمكن التحقق منها ولا عودة عنها لنزع السلاح النووي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية