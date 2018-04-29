قال رأى رئيس المكتب السياسي لـ”حركة أمل” جميل حايك إن “سوريا انتصرت ويجب العمل في هذا الملف بكل جرأة لخلاص لبنان الذي لم يعد يستطيع حمل هذا العبء الكبير للنازحين السوريين”.

واشار حايك في حديث له الاحد الى انه “رغم كل هذه الامور يطل علينا البعض بخطابات موتورة وكأنهم يعودون بلبنان الى الوراء والى صيغ استئثارية وإلغائية عبر الطائفية والمذهبية”.

وتابع حايك “لعلهم يستجدون الأصوات بهذه النعرات الطائفية أو يتصرفون كما يخطط لهم عبر الصفقات البعيدة والمشبوهة التي تنذر بأن الانقسام على الحدود اللبنانية وبثقافة تعتبر العميل بطلا والبطل قاطع طريق”.

وأضاف حايك “سرقة التاريخ من أهم وأخطر السرقات ونحن لن نسمح لأحد بذلك ما دمنا اليوم نعاهد الامام الصدر بالقسم تحت عنوان أن العدوان والحرمان وجهان لعملة واحدة وان لبنان وطن نهائي وصونه ووحدته سيبقيان دائما عنواننا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام