الجيش السوري يبسط سيطرته على منطقة الجورة ومؤسسة اكثار البذار _ محروقات سادكوب ويتابع تقدمه بإتجاه منطقة العسالي جنوب دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2018 - 13:35
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انطلاق عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين في افريقيا والدول الغربية وأستراليا
قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي: نتقدم بالشكر إلى السيد نصرالله ولكل اللذين أبرقوا ببرقيات تعزية بإستشهاد الصماد
السيد الحوثي: حضور الشعب اليمني في تشييع الرئيس صالح الصماد كان كبيراً ومشرفاً بالرغم من محاولات الترهيب
السيد الحوثي: اغتيال الرئيس الصماد لن يمر دون حساب ويجب أن يكون الشهيد ملهماً لكل أحرار البلد للتحرك في كل الجبهات
السيد الحوثي: أميركا سمحت للسعودية والإمارات بقتل المدنيين ظناً منهم أنهم سينالون من إرادة الشعب اليمني
السيد الحوثي: الصماد لم ينزل إلى الحديدة ليقتطع أرضاً أو يبني قصراً بل نزل ليقدم حياته في سبيل الله والدفاع عن الشعب
السيد الحوثي: قوى العدوان يحشدون المرتزقة من مختلف الدول ويواصلون عملهم في استقطاب المرتزقة في الداخل
ملايين اليمنيين يشاركون في تشييع الرئيس الشهيد صالح الصماد في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء
شهيد وجريحان إثر غارات سعودية على محيط ميدان السبعين في صنعاء تزامنت مع مراسم تشييع الشهيد الرئيس الصماد
المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في اليمن يوجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية لدعم المركز جراء استهدافه من قبل العدوان
التلفزيون السوري: الجيش يسيطر على أحياء القدم والعسالي والجورة جنوب دمشق ويستهدف بنيرانه ما تبقى من إرهابيين في المنطقة
اجتماع في موسكو بين وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا للبحث في تطورات الأزمة السورية
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يؤكدون على دور مسار أستانا في ضمان تقدم حقيقي بإتجاه التوصل لحل سياسي للأزمة السورية
بيان مشترك لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا: ندعو إلى مراجعة فورية ومهنية لأي تقرير حول استخدام الكيماوي في سوريا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: خيارنا هو خيار المقاومة وشرعنتها وتأمين العيش الكريم لأهلنا واقامة دولة قوية
الرئيس نبيه بري في مهرجان "عهد القسم" في مدينة صور: القانون الإنتخابي الحالي يشكل نقلة نوعية
الرئيس بري: من خلال الاستحقاق الانتخابي لن نقبل بجعل الجنوب قرباناً للمصابين بجنون العظمة
بري: لن ندفن رؤوسنا في الرمل لتمرير أي مشروع يتصل بالتوطين وسنبقى ندعم حق العودة للسوريين والفلسطينيين
باسيل يدعو لسحب بيان بروكسل: لبنان متمسك بالحل السياسي في سوريا لكنه يرفض ربط عودة النازحين بهذا الأمر
اكثر من 100 عضو في المجلس الوطني الفلسطيني يطالبون عباس بتأجيل عقد جلسة للمجلس مقررة الاثنين في رام الله
المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية: المطلوب هو تثبيت أركان منظمة التحرير الفلسطينية وعدم المساومة على الثوابت الأساسية
صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "إسرائيل" لا تزال تترقب ضربة إيرانية محتملة في هضبة الجولان أو في أي مكان تختاره طهران
وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة تتهم مسؤولاً في استخبارات السلطة الفلسطينية بالضلوع في استهداف موكب الحمد لله
لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي: العدوان الثلاثي ضد سوريا اعاد التسوية الى الوراء
وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يبدأ جولته الى الشرق الاوسط بزيارة السعودية
مراسل المنار: قوات الاحتلال تعيد المواطنة اللبنانية التي اختطفتها امس من خراج بلدة شبعا
سانا: اتفاق بين الجيش السوري ومسلحي مناطق بابيلا ــ بيت سحم ــ يلدا جنوب دمشق
سانا: الاتفاق ينص على خروج من يرغب من المسلحين مع عوائلهم وتسوية اوضاع من يريد البقاء
الرئيس الفيليبيني يعلن حظرا "دائما" على إرسال العمالة إلى الكويت
سانا: تسوية اوضاع 156 شخصا في مدينتي تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي بعد ان سلموا اسلحتهم للجهات المختصة
السيد نصرالله يتحدث عصر الثلاثاء المقبل في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله لبعلبك - الهرمل وزحلة
الجيش السوري يبسط سيطرته على منطقة الجورة ومؤسسة اكثار البذار _ محروقات سادكوب ويتابع تقدمه بإتجاه منطقة العسالي جنوب دمشق
منذ 1 ساعة
29 April، 2018
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