أعلنت خدمة تطبيق الرسائل “تيليغرام”، اليوم الأحد، أن هناك اضطرابات في عمل التطبيق في روسيا وبلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط والتي ترتبط بانقطاع التيار الكهربائي في أمستردام.

وجاء في بيان “تيليغرام” المنشور على موقع “تويتر” :” تستمر أعمال الإصلاحات بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في محيط أمستردام، مما أدى إلى تعطيل تشغيل العديد من الخدمات. الآن لا يمكن للمستخدمين الاتصال [عبر التطبيق]، في أوروبا، ودول الشرق الأوسط [المغرب العربي والشرق الأوسط]، وروسيا ورابطة الدول المستقلة. نعتذر، وسوف نوافيكم بانتهاء العمل.”

هذا وأعلن مؤسس شركة “تيليغرام”، بافيل دوروف، في ليلة الأحد، عن خلل في عمل التطبيق للمستخدمين الأوروبيين. كما قدم دوروف اعتذاراه للمستخدمين وأضاف أنه يتم حل المشكلة. وذكر في وقت سابق، أن انقطاع التيار الكهربائي أعاق مؤقتًا عمل مطار سخيبول في أمستردام. وتم الآن استعادة إمدادات الكهرباء، ولكن المطار لا يستبعد إلغاء أو تأخير العديد من الرحلات القادمة.

وحجبت الهيئة حتى الآن، جميع مواقع الخدمة “التطبيق” وحوالي 16 مليون عنوان “آي بي” تابع لمخدمي “أمازون” و “غوغل”، يستخدمهما تيليغرام لاستضافة خدماته، ما أدى لحجب خدمات آلاف الشركات وبينها عدد من الشركات الروسية الكبيرة، بالإضافة لخدمة اتصالات تطبيق “فايبر” الذي يستخدم أيضاً، شبكات أمازون وغوغل، لاستضافة خدماته. وتبقى خدمة تلغرام متوفرة لجميع المستخدمين في روسيا، حالياً.

المصدر: سبوتنيك