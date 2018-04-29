بعد سيطرة الجيش السوري ظهر أمس السبت، على منطقة “المأذنية” ومنطقة “التجمع الصناعي” شمال “المأذنية” في حي القدم تمكنت القوات السورية المتواجدة في المزارع الفاصلة بين ” المأذنية” و “الحجر الأسود” من التقدم والالتقاء مع القوات المتواجدة في محيط منطقة “الجورة” شمال “العسالي” وبالتالي عزل ” العسالي -الجورة – محروقات سادكوب – مؤسسة اكثار البذار” عن مخيم اليرموك والحجر الأسود في ساعة متأخرة من يوم أمس.

هذا وجاءت العملية بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش الذين بدأت تظهر عليهم حالة من التخبط المعنوي بعد الرمايات التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، بالتوازي مع استمرار عمليات الجيش السوري على أكثر من محور ما زاد من حالة تشتت قوات التنظيم في المنطقة.

ووزع الإعلام الحربي هذه الخريطة، التي تظهر تقدم الجيش السوري في المنطقة.

المصدر: الاعلام الحربي