السيد الحوثي: رغم الغارات صمد الحاضرون وقدموا رسالة الشموخ والإباء والعزة والوفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2018 - 19:47
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ملايين اليمنيين يشاركون في تشييع الرئيس الشهيد صالح الصماد في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء
شهيد وجريحان إثر غارات سعودية على محيط ميدان السبعين في صنعاء تزامنت مع مراسم تشييع الشهيد الرئيس الصماد
المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في اليمن يوجه نداء استغاثة للمنظمات الدولية لدعم المركز جراء استهدافه من قبل العدوان
الجيش السوري يسيطر على أجزاء من اوتوستراد دمشق - درعا القديم ودوار بور سعيد والمنطقة الصناعية بمحيطه جنوب دمشق
اجتماع في موسكو بين وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا للبحث في تطورات الأزمة السورية
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يؤكدون على دور مسار أستانا في ضمان تقدم حقيقي بإتجاه التوصل لحل سياسي للأزمة السورية
بيان مشترك لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا: ندعو إلى مراجعة فورية ومهنية لأي تقرير حول استخدام الكيماوي في سوريا
انطلاق الجولة الثانية من الإنتخابات النيابية في بلاد الإنتشار في 33 دولة تضم 200 قلم اقتراع عند منتصف ليل السبت - الأحد
الطرود الديبلوماسية التي تحتوي على صناديق الإقتراع ومغلفات اقتراع المغتربين ستصل إلى بيروت بدءاً من مساء اليوم
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: خيارنا هو خيار المقاومة وشرعنتها وتأمين العيش الكريم لأهلنا واقامة دولة قوية
الرئيس نبيه بري في مهرجان "عهد القسم" في مدينة صور: القانون الإنتخابي الحالي يشكل نقلة نوعية
الرئيس نبيه بري: هناك من يحاول تدمير رسالة لبنان عبر سياح إنتخابيين ويتكلمون عن حرية تلة مغدوشة وينسون من حررها
باسيل يدعو لسحب بيان بروكسل: لبنان متمسك بالحل السياسي في سوريا لكنه يرفض ربط عودة النازحين بهذا الأمر
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: لا نخشى المواجهة العسكرية مع العدو الإسرائيلي وخيارات المقاومة متعددة
حركة حماس: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يعكس حالة الارتباك التي انتابت العدو لفشله في التعامل مع القواعد الجديدة
إعلام العدو ينقل عن مصادر عسكرية: كلما ازداد العنف في مسيرات الجمعة سنقابله بالرد في عمق القطاع ونستعد لـ 15 أيار
اكثر من 100 عضو في المجلس الوطني الفلسطيني يطالبون عباس بتأجيل عقد جلسة للمجلس مقررة الاثنين في رام الله
المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية: المطلوب هو تثبيت أركان منظمة التحرير الفلسطينية وعدم المساومة على الثوابت الأساسية
صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "إسرائيل" لا تزال تترقب ضربة إيرانية محتملة في هضبة الجولان أو في أي مكان تختاره طهران
وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة تتهم مسؤولاً في استخبارات السلطة الفسطينية بالضلوع في استهداف موكب الحمد لله
رئيس أركان القوات البرية الأمريكية: الجيش الأميركي غير قادر على تنفيذ عمليات قتالية ناجحة في المدن الكبيرة الحديثة
نوري المالكي يحذر من التلاعب بالإنتخابات النيابية المقبلة في العراق ويحمل المفوضية والحكومة مسؤولية الحفاظ على نزاهتها
الرئيس التركي السابق عبد الله غول يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد
القضاء المصري يقضي بإعدام 6 مدانين وبالبراءة لـ 47 في قضية فض تجمع "رابعة" عام 2013 في محافظة المنيا
مقتل 6 أشخاص بينهم 4 من قادة الجيش الصومالي جراء تفجير انتحاري تبنته حركة الشباب وسط البلاد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: يجري تحديد موعد ومكان للقائي مع رئيس كوريا الشمالية والإستعدادات تجري على ما يرام
قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي: نتقدم بالشكر إلى السيد نصرالله ولكل اللذين أبرقوا ببرقيات تعزية بإستشهاد الصماد
السيد نصرالله يتحدث عصر الثلاثاء المقبل في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله لبعلبك - الهرمل وزحلة
السيد الحوثي: رغم الغارات صمد الحاضرون وقدموا رسالة الشموخ والإباء والعزة والوفاء
منذ 6 mins
28 April، 2018
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