تفتح منتصف ليل اليوم السبت – الأحد، بتوقيت بيروت، صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية في بلاد الانتشار، في 33 دولة تضم 200 قلم اقتراع، انطلاقا من الساحل الشرقي لأوستراليا.

وتواكب وزارة الخارجية والمغتربين عملية الانتخاب طيلة ساعات التصويت من مختلف الأقلام، من خلال غرفة العمليات التي أقامتها، ويمكن لوسائل الإعلام كافة، المحلية والأجنبية، مواكبة هذه العملية في الوزارة.

ويشار إلى أن التصويت ينتهي عند الثامنة من صباح بعد غد الأثنين بتوقيت بيروت في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام