اعلنت رئاسة أركان بوركينا فاسو السبت اعتقال حوالي مئة شخص وتعطيل عبوات ناسفة خلال عمليات تمشيط في مناطق شرق بوركينا فاسو وشمالها.المتاخم لمالي. واوضحت رئاسة الأركان في بيان "من 19 الى 27 نيسان/ابريل. قامت القوات المسلحة الوطنية بعمليات حصار على طول الشريط الحدودي الشمالي من الاراضي. اتاحت توقيف حوالى مئة شخص مشبوه واعتقال افراد مطلوبين وتعطيل عبوات ناسفة". واضاف البيان الذي لم يقدم مزيدا من التفاصيل ان "النوع نفسه من العملية قد نفذ في الشرق. في غابتي ناكوروتوغو وفوتوري. وادى الى توقيف افراد وضبط معدات".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية