شهيد وجريحان حصيلة غارتين على محيط ميدان السبعين بالعاصمة خلال تشييع الشهيد الصماد ورفاقه (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2018 - 17:49
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اليمن: تشييع رسمي وشعبي حاشد في ميدان السبعين بصنعاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ورفاقه
الرئيس مهدي المشاط ورئيسا مجلسي النواب والوزراء اليمنيين يشاركون في مراسم تشييع الصماد ورفاقه
طائرات العدوان السعودي الاميركي تستهدف بغارتين محيط المشيعين في ميدان السبعين في صنعاء
شهيد وجريحان حصيلة غارتين على محيط ميدان السبعين بالعاصمة خلال تشييع الشهيد الصماد ورفاقه (وسائل اعلام يمنية)
منذ 2 ساعة
28 April، 2018
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