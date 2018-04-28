أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام بلاده بوحدة سورية وسيادتها ووقوفها ضد مشاريع التقسيم.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لأستانا بموسكو: “إن موسكو مستمرة بدعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب”.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية وليس هناك حل عسكري للأزمة في سورية.

وقال ظريف “إن تصرفات الولايات المتحدة في سورية تؤدي إلى زيادة التصعيد وتهدد وحدة البلاد واستقلالها مشددا على أن هناك حاجة لتحقيق شامل ومستقل في مزاعم استخدام الكيميائي في دوما”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال لافروف “إن العدوان الثلاثي على سورية أعاد جهود التسوية السياسية للأزمة في سورية إلى الوراء ولن نسمح بأي محاولة لتقسيمها”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه لا بديل للعملية الدبلوماسية لتجاوز الأزمة في سورية على أساس القرار 2254، وأضاف..”نرفض محاولة بعض المعارضات الخارجية فرض شروط مسبقة للحوار السوري السوري”.

من جهته وزير الخارجية الإيراني أكد أنه لا حل لأزمة في سورية إلا عبر حوار سوري سوري بعيدا عن أي ضغوط خارجية مشددا على أن مسؤولية المجتمع الدولي دعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب بعيدا عن أي شروط سياسية.

وقال ظريف إن إيران تستنكر بشدة أي عملية عسكرية عدوانية لتحقيق مصالح خاصة في سورية مشيرا إلى أن واشنطن تتبع سياسة تخريبية في سورية تنتهك الاتفاقات الدولية والقرارات الأممية.

المصدر: وكالة سانا