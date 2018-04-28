لافروف: روسيا وتركيا وإيران يؤكدون عدم القبول بمحاولات تقسيم سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 28 2018 - 15:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
اليمن: تشييع رسمي وشعبي حاشد في ميدان السبعين بصنعاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ورفاقه
الرئيس مهدي المشاط ورئيسا مجلسي النواب والوزراء اليمنيين يشاركون في مراسم تشييع الصماد ورفاقه
طائرات العدوان السعودي الاميركي تستهدف بغارتين محيط المشيعين في ميدان السبعين في صنعاء
استشهاد مواطن يمني في غارات العدوان على محيط السبعين بالتزامن مع تشييع الرئيس الصماد
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي: العدوان لن ينال منّا ولن نضعف ولن نستكين
محمد علي الحوثي: نحن أمام خيارين لا ثالث لهما إما النصر أو الشهادة
عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم: سنكمل مشوار الرئيس الصماد وندافع عن البلد لاسيما وأن قضيتنا عادلة
القحوم للمنار: العدوان إرتكب جريمة واضحة باغتيال الرئيس الصماد والشعب يعلن اليوم جهوزيته للتضحية
مصادر يمنية: إطلاق 8 صواريخ باليستية من نوع بدر 1 على أهداف اقتصادية وحيوية في جيزان
الجيش اليمني واللجان الشعبية يتصدون لمحاولة زحف لقوى العدوان باتجاه منطقة نجد القفيل في محافظة لحج
إرتفاع عدد شهداء المواجهات مع الإحتلال عند السياج الفاصل في غزة الى 4 شهداء و880 جريحا
المتحدث باسم حماس: نحمّل الإحتلال النتائج المترتبة على تصعيده المتواصل بغزة واستهدافه مواقع المقاومة وقوارب كسر الحصار
الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع والأبنية عند الجبهة الجنوبية لحي القدم جنوبي دمشق
الجيش السوري يسيطر على منطقة المأذنية في حي القدم غرب الحجر الأسود جنوب دمشق
أمين عام حلف الناتو: دول الحلف تؤيد الحوار السياسي لتسوية الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة
وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يبحثون تطورات الأزمة السورية في موسكو
وزير الخارجية الروسي: الضربات الثلاثية على سوريا ألحقت اضرارا جسيمة بآفاق التوصل الى تسوية
سيرغي لافروف: ملتزمون بوحدة سوريا وسيادتها ونقف ضد مشاريع التقسيم
لافروف: سنقف ضد محاولات نسف عملية أستانا للحل في سوريا
وزير الخارجية الإيراني: مؤتمر أستانا هو العملية الوحيدة التي تمكنت من القيام بخطوة عملية حول سوريا
محمد جواد ظريف: مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية وليس هناك حلّ عسكرية للأزمة السورية
الخارجية التركية: لقاء موسكو سيركز على أوجه التعاون في إطار أستانا وسيحدد المراحل المقبلة
وزير الخارجية التركي: لقاء موسكو هامّ لاتّخاذ خطوات جديدة للإستقرار في سوريا
الخارجية الروسية: المحادثات في موسكو ستركز على الوضع الإنساني في سوريا
مالي: 12 قتيلا مدنيا بينهم أطفال بهجوم مسلح على مخيم عند الحدود مع النيجر
حزب الله يؤجل مهرجاني بعلبك - الهرمل وزحلة الانتخابيين إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية
لافروف: روسيا وتركيا وإيران يؤكدون عدم القبول بمحاولات تقسيم سوريا
منذ 1 ساعة
28 April، 2018
التعليقات
ذات صلة
لافروف: موسكو ملتزمة بوحدة سورية وسيادتها .. ظريف:مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية
الجيش السوري يستعيد منطقة “التجمع الصناعي” شمال منطقة المأذنية و”مسجد الاخرس” في حي القدم جنوب دمشق
ظريف: إيران تستنكر بشدة أي عملية عسكرية عدوانية لتحقيق مصالح خاصة في سورية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..