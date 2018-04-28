أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة التمسك بالحل السلمي للأزمة السورية، مشدداً أن أي حل عسكري يعتبر غير قانوني وغير مستدام

.

وقال أوغلو السبت، في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع مع نظيريه الروسي والإيراني، إن “الحل السياسي هو الأفضل، وأي حل عسكري غير قانوني ولن يدوم “.

وأضاف أوغلو “علينا أن ننفذ اتفاقيتنا في أستانا، فهناك أطراف تحاول التقليل من جهودنا وهناك عناصر لها جداولها المختلفة، لكن نحن يجمعنا هدف واحد وهو السلام لسوريا “.