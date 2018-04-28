استنكر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد “الانقطاع المستمر منذ أيام للتيار الكهربائي عن أحياء في مدينة صيدا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالمواطنين ومصالحهم”. واستغرب “السلوك غير المفهوم لمؤسسة الكهرباء التي امتنعت عن التدخل لإصلاح الأعطال على الشبكة في صيدا بذريعة إضراب الموظفين، بينما هي قامت في الوقت نفسه بإصلاح الأعطال في مناطق أخرى”.

وإذ أعرب عن تأييده لحق موظفي مؤسسة كهرباء لبنان بالحصول على سلسلة الرواتب الجديدة التي حصل عليها سائر العاملين في القطاع العام، حمل الحكومة مسؤولية إضراب العاملين في المؤسسة، نظرا لتأخرها غير المبرر في إعطائهم حقهم في سلسلة الرواتب.

وطالب سعد الحكومة بـ “المسارعة إلى إعطاء العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان حقوقهم”. ودعا في الوقت نفسه المؤسسة إلى “إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء مدينة صيدا، وعدم التمييز في المعاملة بين منطقة وأخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام