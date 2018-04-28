تحدث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري، عن جدول أعمال الاجتماع الثلاثي الإيراني الروسي التركي الذي يعقد اليوم في موسكو. حيث قال انصاري إن الاجتماع الإيراني الروسي التركي في موسكو، تم إلى حد الآن عقد جولتين من الاجتماعات الثلاثية بين رؤساء ووزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا كما تم الاتفاق على عقد الجولة الثالثة في إيران أيضاً.

وأضاف أنه على مستوى وزراء الخارجية “سيُعقد اجتماع في أستانا بالإضافة الى اجتماع اليوم في موسكو، واجتماع أستانا سيُعقد على ثلاثة مستويات حيث يُشير هذا الأمر الى ان هذه الوتيرة تتمتع بفاعلية نسبياً ولاتزال على جدول اعمال الدول الثلاث”.

وتابع انصاري قائلاً، سيتم خلال زيارة ظريف الى موسكو تشاورات ثنائية مع نظيريه الروسي والتركي وسيتم مناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك وسيكون هناك على جدول اعمال الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث بحث لعملية أستانا والاجراءات التي ينبغي ان يتم متابعتها خلال هذه المرحلة من تطورات سوريا.

وعن ترحيب تركيا بالعدوان الامريكي على سوريا قال جابري انصاري، ان تركيا تتابع سياستها الخاصة، فهي عضو بالناتو وحليف تاريخي لأمريكا لكن رغم ذلك فإن تركيا رأت بسحب موقعها من سوريا ضرورة ان يكون لها تعاون مع الاطراف الرئيسية المؤثرة في سوريا والتي تمكنت من ان يكون لها تأثير رئيسي في وتيرة التطورات.

واضاف، وعلى اساس تلك الضروريات دخل الاتراك عملية أستانا، اذ تحاول تركيا ان تجمع بين هذه العلاقات أي تدخل أستانا ويكون لها علاقات تاريخية مع لاعبين آخرين لاسيما امريكا، وستكون السياسة التركية على المحك في أي لحظة يحدث فيها تناقض بين هذين الدورين.

ولفت انصاري الى ان مشاركة تركيا في اجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا فوراً بعد العدوان الامريكي على سوريا يدل على ان تركيا حريصة على الحفاظ على عملية أستانا، قائلاً، إن الكثير تحدث عن ان أحد اهداف العدوان الامريكي كان افشال عملية أستانا بمشاركة تركيا.

وحول احتمال تواجد قوات عربية في سوريا، قال جابري انصاري، ليس هناك معرفة دقيقة لسياسات ترامب حتى في الداخل الامريكي حيث ان وزير الخارجية الامريكي قال بعد تصريحات ترامب إنه لايملك المعلومات حول ذلك القرار، من المحتمل ان لاتكون هذه القضية استراتيجية امريكية جديدة بل من اجل الحصول على امتيازات من اللاعبين القلقلين من انسحاب امريكا من سوريا، استبعد ان تكون امريكا جادة في هذا الشأن.

المصدر: وكالة تسنيم الايرانية