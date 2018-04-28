تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في ختام قمة “غير رسمية” في الصين السبت العمل على خفض التوتر الحدودي بعد أزمة في الهيملايا العام الماضي.

وأجرى الزعيمان محادثات ليومين في مدينة ووهان بوسط الصين ناقشا خلالها سبل تحسين العلاقات التي تأزمت عندما تواجه جيشا بلديهما في منطقة دوكلام المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان بعد الاجتماع إن الزعيمين “أكدا على أهمية الحفاظ على السلام والهدوء في كافة المنطقة الحدودية الهندية-الصينية”. واضافت أن “الزعيمين أصدرا توجيهات استراتيجية لجيشيهما لتقوية الاتصال من أجل بناء الثقة والتفاهم المتبادل وتعزيز الفاعلية والغاء الطابع المفاجئ من اجراءات ادارة شؤون الحدود” مضيفة أن الجانبين “سيعملان بشكل جاد على تطبيق مختلف إجراءات بناء الثقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية