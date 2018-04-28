كبار الشخصيات الرسمية والعسكرية اليمنية تشارك في تشييع الرئيس الصماد ورفاقه بحضور الرئيس مهدي المشاط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2018 - 11:12
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اليمن: تشييع حاشد في ميدان السبعين بصنعاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ورفاقه
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي: العدوان لن ينال منّا ولن نضعف ولن نستكين
محمد علي الحوثي: نحن أمام خيارين لا ثالث لهما إما النصر او الشهادة
عضو المجلس السياسي لحركة انصار الله علي القحوم: سنكمل مشوار الرئيس الصماد وندافع عن البلد لاسيما وأن قضيتنا عادلة
القحوم للمنار: العدوان إرتكب جريمة واضحة باغتيال الرئيس الصماد والشعب يعلن اليوم جهوزيته للتضحية
طائرات العدوان السعودي الاميركي تستهدف بغارتين محيط المشيعين في ميدان السبعين في صنعاء
إرتفاع عدد شهداء المواجهات مع الإحتلال عند السياج الفاصل في غزة الى 4 شهداء و880 جريحا
مصادر أمنية في غزة: الطيران المروحي الاسرائيلي يستهدف المناطق الغربية للمحافظة الوسطى بقطاع غزة بعدة صواريخ
وزارة الداخلية: طائرات استطلاع "اسرائيلية" تستهدف بـ3 صوايخ مواقع تابعة للشرطة البحرية وسفينتين في ميناء غزة ولا اصابات
المتحدث باسم حماس: نحمّل الإحتلال النتائج المترتبة على تصعيده المتواصل بغزة واستهدافه مواقع المقاومة وقوارب كسر الحصار
انتهاء المرحلة الاولى من تصويت الناخبين اللبنانيين المنتشرين في 6 دول عربية ونسب الإقتراع تجاوزت الستين بالمئة
قائد الجيش العماد جوزاف عون يجتمع مع الضباط والقادة بحضور رئيس الأركان وأركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى
قائد الجيش يدعو للمزيد من الجهوزية لبذل التضحيات لمواجهة أخطار العدو الإسرائيلي ومتابعة تعقب أفراد التنظيمات الإرهابية
العماد عون يؤكد أن الوضع الداخلي ممتاز بفضل جهود الجيش وباقي الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والطمأنينة لدى المواطنين
العماد عون: الجيش على مسافة واحدة من مختلف الأفرقاء والمرشحين وما يهمه فقط حفظ الاستقرار قبل العملية الإنتخابية وخلالها
الرئيس الأميركي يعلن اثر لقائه المستشارة الألمانية أنّه قد يزور القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأميركية فيها
ترامب: من غير المناسب الحديث عن عمل عسكري ضدّ ايران ولكن يجب أن نتأكد من أنها لن تستطيع تصنيع أو حيازة سلاح نووي
ترامب: سنواصل محاربة تنظيم داعش وعلى الدول الغنية تمويل هذه الجهود كما سنسعى لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية
أنجيلا ميركل: نعتبر الاتفاق النووي مرحلة أولى ساهمت في إبطاء أنشطة ايران ولكنه غير كاف لضمان كبح طموحاتها واحتوائها
أمين عام حلف الناتو: دول الحلف تؤيد الحوار السياسي لتسوية الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة
وزير خارجية أميركا مايك بومبيو: على الدول الاوروبية زيادة انفاقها العسكري وتخفيف أعباء واشنطن في الحلف الأطلسي
حزب الله يؤجل مهرجاني بعلبك - الهرمل وزحلة الانتخابيين إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية
كبار الشخصيات الرسمية والعسكرية اليمنية تشارك في تشييع الرئيس الصماد ورفاقه بحضور الرئيس مهدي المشاط
منذ 40 mins
28 April، 2018
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