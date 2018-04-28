لقي ما لايقل عن 4 أفغان بما في ذلك رجل أمن مصرعهم وأصيب 7 آخرون بجروح، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية هلمند جنوب البلاد، حسبما أعلنت السلطات هناك. وقال المكتب الإعلامي لحاكم هلمند في بيان “الانفجار وقع الساعة 8 صباحا [3:30 بتوقيت غرينتش] بالقرب من قاعدة عسكرية في مديرية ناد علي”. وأضاف البيان بأن القوات الأمنية وسيارات الإسعاف قامت بإجلاء المصابين إلى المشافي في مدينة لشكرغاه مركز ولاية هلمند حيث يخضعون للعلاج هناك. ونوهت السلطات في هلمند إلى أن “مجموعات المعارضة المسلحة” – وتقصد بها حركة طالبان – تريد تعويض الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها في المعارك المباشرة مع القوات الأمنية عبر استهداف المدنيين الآمنين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية