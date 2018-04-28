مجلس الأمن الدولي يدعو البوليساريو إلى إخلاء المنطقة العازلة في الصحراء الغربية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2018 - 03:03
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الصحة الفلسطينية: 3 شهداء و880 مصابا بينهم 218 بالرصاص الحي بالمواجهات عند السياج الفاصل في غزة الذي اجتازه العشرات
مصادر أمنية في غزة: الطيران المروحي الاسرائيلي يستهدف المناطق الغربية للمحافظة الوسطى بقطاع غزة بعدة صواريخ
وزارة الداخلية: طائرات استطلاع "اسرائيلية" تستهدف بـ3 صوايخ مواقع تابعة للشرطة البحرية وسفينتين في ميناء غزة ولا اصابات
انتهاء المرحلة الاولى من تصويت الناخبين اللبنانيين المنتشرين في 6 دول عربية ونسب الإقتراع تجاوزات الستين بالمئة
قائد الجيش العماد جوزاف عون يجتمع مع الضباط والقادة بحضور رئيس الأركان وأركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى
قائد الجيش يدعو للمزيد من الجهوزية لبذل التضحيات لمواجهة أخطار العدو الإسرائيلي ومتابعة تعقب أفراد التنظيمات الإرهابية
العماد عون يؤكد أن الوضع الداخلي ممتاز بفضل جهود الجيش وباقي الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والطمأنينة لدى المواطنين
العماد عون: الجيش على مسافة واحدة من مختلف الأفرقاء والمرشحين وما يهمه فقط حفظ الاستقرار قبل العملية الإنتخابية وخلالها
سفير لبنان لدى سلطنة عُمان ألبير سماحه: التصويت جرى بكل سهولة بعد أن أتمت السفارة استعداداتها لاستقبال الراغبين التصويت
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: المقاومة هي مشروعنا الذي نؤمن به وبجدواه في حمايتنا وحماية بلدنا
الشيخ علي دعموش: نقول لكل الذين يراهنون على إضعاف المقاومة من خلال الانتخابات النيابية ستخسرون الرهان وستخيب آمالكم
الرئيس الأميركي يعلن اثر لقائه المستشارة الألمانية أنّه قد يزور القدس بمناسبة افتتاح السفارة الأميركية فيها
ترامب: من غير المناسب الحديث عن عمل عسكري ضدّ ايران ولكن يجب أن نتأكد من أنها لن تستطيع تصنيع أو حيازة سلاح نووي
ترامب: سنواصل محاربة تنظيم داعش وعلى الدول الغنية تمويل هذه الجهود كما سنسعى لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية
أنجيلا ميركل: نعتبر الاتفاق النووي مرحلة أولى ساهمت في إبطاء أنشطة ايران ولكنه غير كاف لضمان كبح طموحاتها واحتوائها
وزير خارجية أميركا مايك بومبيو: على الدول الاوروبية زيادة انفاقها العسكري وتخفيف أعباء واشنطن في الحلف الأطلسي
التلفزيون السوري: المجموعات المسلحة تستهدف أطراف بلدة "خان أرنبة" في ريف القنيطرة بأكثر من 10 قذائف صاروخية
قائد القوات الجوية اليمنية: إمكانيات السعودية محدودة وأميركا مَن تخطط وتنفذ عمليات كبيرة بحجم إغتيال الرئيس صالح الصماد
اللواء الركن ابراهيم الشامي: يجب على العدوان أن يدرك أن القادم سيكون مؤلم عليه وسيكون الرد كبيرا
انتهاء القمّة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان عند الخط الفاصل للدولتين
الزعيمان الكوريان يتعهدان بعقد اجتماعات منتظمة ومحادثات هاتفية مباشرة للتوصل الى شبه جزيرة خالية من السلاح النووي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشيد بقمة الزعيمين الكوريين ويدعو الطرفين إلى ترجمة تعهداتهما إلى أفعال
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشيد بمساعدة الرئيس الصيني الكبيرة التي ساهمت باعتماد الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
موسكو والصين واليابان يشيدون باللقاء الذي جمع الزعيمين الكوريين في المنطقة الفاصلة بين البلدين
رئيسة تايوان تعلن استعدادها للقاء الرئيس الصيني من اجل السلام والاستقرار دون شروط سياسية مسبقة وعلى قاعدة المساواة
السلطات الصينية: مقتل 7 تلاميذ وجرح 12 طعنا بالسكين أثناء عودتهم الى منازلهم بمقاطعة شانجي الشمالية واعتقال المشتبه به
الكونغو الديموقراطية: مقتل 40 مدنيا على الأقل غرقا شمال البلاد لدى فرارهم نحو الكونغو- برازافيل من معارك الجيش ومتمردين
تركيا: الشرطة توقف 4 من كبار قادة داعش غرب البلاد كانوا يحاولون التسلل ضمن مجموعة من اللاجئين للمغادرة باتجاه اوروبا
حزب الله يؤجل مهرجاني بعلبك - الهرمل وزحلة الانتخابيين إلى عصر يوم الثلاثاء المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية
مجلس الأمن الدولي يدعو البوليساريو إلى إخلاء المنطقة العازلة في الصحراء الغربية (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
28 April، 2018
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