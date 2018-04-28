أغارت الطائرات الاسرائيلية مجددا على قطاع غزة مستهدفة موقع للمقاومة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي التفاضصيل ان طائرات الاحتلال اطلقت اربع صواريخ على الاقل صوب موقع للمقاومة بدير البلح ملحقة اضرارا مادية دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وتأتي الغارة الاسرائيلية بعد وقت قصير من قيام طائرات الاحتلال بقصف قاربين داخل ميناء غزة البحري.

واكدت مصادر امنية ان الاحتلال قصف قاربين تم تجهيزهما لاستقبال سفن كسر الحصار.

وأشارت المصادر إلى أنه سمع دوي انفجارين كبيرين بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء القطاع.

وقالت القناة العاشرة الاسرائيلية ان قوات الاحتلال قصفت قاربا يضم 6 اشخاص من القوات البحرية في حركة حماس.

هذا ولم تؤكد مصادر طبية بغزة وقوع اصابات جراء القصف.

المصدر: وكالة معاً