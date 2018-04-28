صنفت السلطات الأمريكية روسيا ضمن الدول التي تنتهك حقوق الملكية الذهنية، وأدرجتها على “قائمة المراقبة ذات الأولوية” في هذا المجال.

وصنف تقرير لمكتب الممثل التجاري الأمريكي روسيا من بين الدول الـ 12 التي أدرجت على قائمة المراقبة ذات الأولوية، التي تضم أيضا كلا من الجزائر والأرجنتين وكندا وتشيلي وكولومبيا والصين والهند وإندونيسيا والكويت وأوكرانيا وفنزويلا.

وأشار التقرير إلى أن أعمال هذه الدول فيما يخص حقوق الملكية الذهنية “تثير قلقا بالغا” لدى الولايات المتحدة.

السعودية والإمارات على قائمة المراقبة

كما نشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي “قائمة المراقبة” الخاصة بحماية حقوق الملكية الذهنية، التي تضم 24 دولة، بينها مصر والبرازيل ولبنان والمكسيك وباكستان والسعودية وسويسرا وتركيا والإمارات وغيرها.

وفسر المكتب إدراج السعودية على القائمة بأن هناك “قلقا بشأن التدهور الأخير في حماية الملكية الذهنية للأدوية بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن حماية حقوق الملكية الذهنية واستمرار استخدام البرمجيات غير المرخصة من قبل السلطات”.

أما إدراج الإمارات على هذه القائم، فجاء في التقرير أنه “في إطار معالجة المخاوف القائمة منذ فترة بشأن بيع ونقل بضائع مقلدة” بالإضافة إلى السياسات الأخيرة التي لا توفر الحماية المناسبة لحقوق الملكية الذهنية للأدوية.

المصدر: روسيا اليوم