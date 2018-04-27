في فلسطين المحتلة، ارتقى ثلاثة شهداء وأصيب أكثر من ثلاثمئة وسبعين فلسطينيا خلال قمع قوات الإحتلال المشاركين في فعاليات جمعة الشباب الثائر التي انطلقت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن مسيرات العودة الكبرى.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن معظم الإصابات كانت بالرصاص الحي ، وبعضها بالرصاص المغلف بالمطاط وأخرى اختناقا بالغاز، وقد أصيب خلال اعتداء قوات العدو على المسيرات بعض النساء وعدد من الطواقم الطبية والصحفية. وعمت المواجهات حدود مناطق حي الزيتون وجباليا، ومخيم البريج، وخان يونس.

المصدر: المنار